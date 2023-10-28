Kazakistan'da maden ocağı yangınında ölen işçilerin sayısı 32'ye yükseldi
Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.
Astana
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği ocakta yaşamını yitiren işçilerin sayısı 32'ye çıktı. 14 madenciyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Madenciler için 29 Ekim Ulusal Yas Günü ilan edildi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olayın meydana geldiği Karagandı eyaletinde, hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle bir araya gelerek taziyesini iletti.
Ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini duyuran Tokayev, hükümete maden ocağını işleten "Arselor Mittal Temirtau" şirketi ile işbirliğini sonlandırma talimatı verdiğini ve başına da yeni yetkili atadıklarını belirtti.
Tokayev, hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin ailelerine her türlü desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.
Olay
Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki Kostenko maden ocağında gece yangın çıkmıştı.
Ocaktaki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkarıldığı, 22'sinin cesedine ulaşıldığı, kalan 24 madenciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.
Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.