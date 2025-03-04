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Dünya, Yapay zeka

Kazakistan, yapay zeka ile ilgili kanun çıkarmaya hazırlanıyor

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis’te yapay zeka ile ilgili kanun taslağı tanıtıldı.

Meiramgul Kussainova  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Kazakistan, yapay zeka ile ilgili kanun çıkarmaya hazırlanıyor

Astana

Kazakistan Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, Meclis’te yapay zeka ile ilgili kanun taslağı üzerine çalışmalar başladı.

Bugünkü oturumda milletvekillerine 7 bölüm ve 27 maddeden oluşan yapay zeka ile ilgili kanun taslağının sunumu yapıldı.

Kazakistan Meclisi Ekonomik Reform ve Bölgesel Kalkınma Komitesi Başkanı Nurtay Sabilyanov, yapay zeka alanında kanun çıkarma teklifinin milletvekillerinin inisiyatifinde olduğunu belirtti.

Sabilyanov, yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik ortak bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Milletvekili Yekaterina Smişliyeva da Kazakistan’ın yapay zeka alanında kanun çıkarıp kabul eden dünyadaki nadir ülkelerden biri olabileceğini belirterek, "Yapay zekanın ekonominin ve yaşamın çeşitli alanlarında güvenli bir şekilde uygulanmasını hedefliyoruz." dedi.

Söz konusu kanun çerçevesinde, yapay zekanın toplum ve devletin güvenliği üzerindeki risk seviyelerine göre sınıflandırılması ve Kazakistan sınırları içinde insan müdahalesi olmadan karar veren yapay zeka sistemlerinin oluşturulup uygulanmasının yasaklanması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra, yapay zeka sistemlerini kontrollü bir ortamda geliştirmek için "Ulusal Yapay Zeka Platformu" oluşturulması, yapay zeka geliştiricilerine, kullanıcıları yapay zeka ile etkileşimde oldukları konusunda uyarmaları yükümlülüğü getirilmesi ve insan davranışını manipüle edebilecek yapay zekanın oluşturulup kullanılmasının yasaklanması hedefleniyor.

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