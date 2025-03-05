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Dünya

Kazakistan ve Çin, Avrupa'ya yük taşımacılığında yeni demir yolu hattını kullanmaya başladı

Kazakistan ve Çin Demir Yolları, Çin ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı için "Kazakistan-Türkmenistan-İran-Türkiye" sınırlarından geçen yeni demir yolu hattını açtı.

Meiramgul Kussainova  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Kazakistan ve Çin, Avrupa'ya yük taşımacılığında yeni demir yolu hattını kullanmaya başladı

Astana

Kazakistan Ulusal Demir Yolları Şirketinden yapılan açıklamada, Kazakistan'ın KTZ Express JSC ile Çin Demir Yolu Konteyner Taşımacılığı Şirketi CRCT tarafından, Çin ile Avrupa arasındaki yeni demir yolu hattı üzerinden yük taşımacılığına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu demir yolu hattı üzerinden, Çin'den Polonya'ya televizyon bileşenleri taşıyan ilk yük treninin yola çıktığı belirtilerek "Çin'in Çengdu kentinden çıkan yük treni Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye üzerinden geçerek yaklaşık 40 günde varış noktası olan Polonya'nın Lodz kentine ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Bu demir yolu hattının sadece bölgenin taşımacılık kapasitesini genişletmediği aynı zamanda uluslararası lojistiği daha esnek, hızlı ve güvenilir hale getirdiği kaydedilen açıklamada, "Böyle bir servisin başlatılması, Kazakistan'ın önemli bir transit merkezi olarak stratejik rolünü teyit ediyor ve küresel yük taşımacılığı haritasındaki konumunu güçlendiriyor." değerlendirmesine yer verildi.

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