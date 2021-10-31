Katar'daki Türk Okulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Vatan' marşını okudu
Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.
Doha
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin yapımını üstlendiği, Katara Kültür Köyü, Türk Okulu ve Anadolu Ajansının (AA) katkıda bulunduğu Vatan Marşı'nın videosu, elçiliğin Twitter hesabından paylaşıldı.
Büyükelçiliğimiz himayesindeki Katar Türk Okulu'nun öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle "Ey Vatan" parçasını seslendirmiştir.— T.C. Doha Büyükelçiliği - Turkish Embassy in Doha (@TC_DohaBE) October 29, 2021
بمناسبة الذكرى ال98 لتأسيس الجمهورية طلاب المدرسة التركية بالدوحة يغنون "يا وطن" تحت اشراف سفارتنا.https://t.co/RBBCngo0Pu
Videonun başlangıç kısmında, İstanbul'daki tarihi mekanlar ile Katar'daki Türk Okulu'nun drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.
Öğrencilerin seslendirdiği "Vatan" marşının sözleri şöyle:
"Yağmur yağar toprak üstüne, güneş doğar gökyüzüne
Ey vatan sensin benim tek rüyam
Şehit yatar toprak altında, dalgalanan bayrak uğruna
Ey vatan sensin benim tek yuvam
Alnın ak, vicdanın hür, yarına umutla gül
Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet
Karda açan çiçek gibi, umur verir Türk gençliği
Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.