Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar'daki Türk Okulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Vatan' marşını okudu

Katar'ın başkenti Doha'daki "Türk Okulu" öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Vatan" marşını seslendirdi.

Serdar Bıtmez, Gülşen Topçu   | 31.10.2021
Katar'daki Türk Okulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Vatan' marşını okudu

Doha

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin yapımını üstlendiği, Katara Kültür Köyü, Türk Okulu ve Anadolu Ajansının (AA) katkıda bulunduğu Vatan Marşı'nın videosu, elçiliğin Twitter hesabından paylaşıldı.

Videonun başlangıç kısmında, İstanbul'daki tarihi mekanlar ile Katar'daki Türk Okulu'nun drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Öğrencilerin seslendirdiği "Vatan" marşının sözleri şöyle:

"Yağmur yağar toprak üstüne, güneş doğar gökyüzüne

Ey vatan sensin benim tek rüyam

Şehit yatar toprak altında, dalgalanan bayrak uğruna

Ey vatan sensin benim tek yuvam

Alnın ak, vicdanın hür, yarına umutla gül

Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet

Karda açan çiçek gibi, umur verir Türk gençliği

Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 23 bin 96 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'da son 24 saatte 40 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19'u aşı sayesinde hafif atlatan hemşire çiftten aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı üretilen 82 milyon maske depolarda bekliyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay

Benzer haberler

Katar'daki Türk Okulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Vatan' marşını okudu

Katar'daki Türk Okulu öğrencileri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Vatan' marşını okudu

Katar Emiri Al Sani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı

Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

Katar'da ilk kez halkın seçtiği milletvekilleri görev başında

Katar'da ilk kez halkın seçtiği milletvekilleri görev başında
Katar Emiri Al Sani ülkesindeki ilk seçilmiş parlamentonun açılışını yaptı

Katar Emiri Al Sani ülkesindeki ilk seçilmiş parlamentonun açılışını yaptı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2023 itibarıyla 50 milyon turist hedeflediklerini söyledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2023 itibarıyla 50 milyon turist hedeflediklerini söyledi