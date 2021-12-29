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Dünya

Katar, Türk taraftarları Doha'daki Türkiye Süper Kupası finaline davet etti

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye Süper Kupası finaline ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Türk taraftarları Beşiktaş ve Antalyaspor finalini izlemeye, ülkesine çağırdı.

Ali Abo Rezeg, Enes Canlı   | 29.12.2021
Katar, Türk taraftarları Doha'daki Türkiye Süper Kupası finaline davet etti

Ankara

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Türkiye Süper Kupası'na ev sahipliği yapmaktan çok memnunuz. Çünkü bu büyük etkinlik, Katar'ın birçok önemli spor etkinliğine ve turnuvaya aktif şekilde ev sahipliği yaptığı sırada gerçekleşiyor." dedi.

Etkinliğin Katar ile Türkiye arasındaki bir başka yakınlaşma ve iş birliği alanına ışık tuttuğunu kaydeden Al Sani, "Katar, Arap Kupası sırasında etkileyici bir turnuva düzenlemeyi başardı. Bu konuda yaptığımız büyük hazırlıklar göz önüne alındığında, bunu 2022 Dünya Kupası için başarılı bir deneyim olarak gördük." diye konuştu.

Al Sani, FIFA'nın Arap Kupası'nı kendi çatısı altında resmi bir turnuva olarak onaylamasının "Doha'nın başarısını" kanıtladığını vurguladı.

FIFA Arap Kupası sırasında sporun insanları bir araya getirip yakınlaştırdığını fark ettiklerini aktaran Al Sani, müsabaka sırasında yaşanan mükemmel anların halklar arasındaki farklılıkları da ortadan kaldırdığını söyledi.

Al Sani, bu amacın "Katar'ın bilinen bölgesel ve uluslararası rolüyle" örtüştüğüne dikkati çekti.

Katar "etkileyici, unutulmaz Dünya Kupası" vadediyor

Evsahipliği yapacakları 2022 Dünya Kupası'nın "unutulmaz" olacağını belirten Al Sani, "Tüm dünyaya etkileyici ve unutulmaz bir Dünya Kupası vadediyoruz. Katar, muazzam spor etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesini defalarca kanıtladı." diye konuştu.

Al Sani, yaklaşan Dünya Kupası'nı Arap bölgesini, kültürünü, mirasını ve sosyal dokusunu mümkün olan en iyi şekilde tanıtmak için "eşsiz bir fırsat" olarak gördüklerini vurguladı.

Kışın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma konusunda Al Sani, "Katar'da kış en güzel ve keyifli mevsimdir. Taraftarlara ve futbolseverlere, kışın sahip olduğumuz güzel havanın, (taraftarların) sahip oldukları yüksek coşkuya uygun olduğunu temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile sporda iş birliği

Al Sani, Katar ile Türkiye arasındaki spor alanındaki iş birliğine ilişkin de ülkesinin Türkiye ile her düzeyde iş birliği yaptığını hatırlattı.

Katar-Türkiye ilişkilerinin çeşitli alanlarda çok farklı olduğunu ve sporun da ortak iş birliği alanlarından biri olduğunu ifade eden Al Sani, "Türkiye, Türk firmaları sayesinde en başından beri Dünya Kupası hazırlıklarına yardımcı oluyor." dedi.

Al Sani, iki ülkenin de spor etkinliğinin güvenliği ve emniyeti için eğitimde iş birliği yaptığının da altını çizdi.

Büyükelçi, sporun insanları bir araya getirmenin en iyi yolu olduğunu da belirtti.

Geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor, Türkiye Süper Kupası'nı kazanmak için 5 Ocak'ta Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda mücadele edecek.

Körfez ülkesi Katar, 30 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen FIFA Arap Kupası'nı başarıyla organize etmişti.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

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