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Dünya

Katalanlara af girişimine ve Başbakan Sanchez'e karşı düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

İspanya'da ayrılıkçı Katalanlara af girişimine ve azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Meclisten güvenoyu isteyen Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve mevcut Başbakan Pedro Sanchez'e karşı yapılan gösteriler olaylı geçti.

Şenhan Bolelli  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Katalanlara af girişimine ve Başbakan Sanchez'e karşı düzenlenen gösterilere polis müdahale etti

Madrid

Aşırı sağ grupların çağrısıyla yapılan, PSOE'nin başkent Madrid'deki merkez binası önünde toplanma eyleminin 12. gününde polis bir kez daha göstericilere müdahale etti.

"Yaşasın İspanya'nın Birliği", "Katalonya İspanyadır", "Hainlere huzur yok" yazılı pankartlar ve İspanyol bayrakları taşıyan yaklaşık 2 bin gösterici, "Hain Sanchez", "(Katalan lider Carles) Puigdemont cezaevine", "Yaşasın İspanya" sloganları atarak, daha önceki eylemlerde olduğu gibi basını da hedef aldı.

PSOE binası önüne barikat kuran güvenlik güçlerine taş ve şişe atılmaya başlanmasıyla birlikte de polis göstericilere müdahale etti.

Sokak arasında küçük çaplı çatışmalar ve koşuşturmalar yaşanırken, gözaltına alınanlar ve hafif yaralananlar oldu.

Bu zamana kadarki gösterilerde gözaltına alınan toplam 48 kişi bu sabah serbest bırakılmıştı.

PSOE ve Sumar partileri arasında kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin güvenoyu için Meclis Genel Kurulu'ndaki oturum bugün başlarken, Sanchez burada yaptığı konuşmada, barışçıl olan gösterilere saygı duyduğunu söylemişti.

Af getirilmesi karşılığında ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle anlaştığı için sağ ve aşırı sağ gruplardan tepki alan Sanchez'in güvenoyu almak için Genel Kurul'da konuştuğu sıralarda Meclis'in çevresinde de gösteriler devam etmişti.

Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı) arasında azınlık sol koalisyon hükümeti kurmak için Sanchez, af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin dışarıdan desteğini alma konusunda anlaşmıştı.

Meclise sunulan af yasa tasarısında, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli göstericilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Sanchez'in 350 sandalyeli Mecliste 16 Kasım'da yapılacak oylamada 179 milletvekilinin desteğiyle ilk turda güvenoyu alması ve tekrardan başbakan seçilmesi bekleniyor.

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