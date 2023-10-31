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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki bazı yabancı uyruklu esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini açıkladı.

Hussameldin Abdelgadir Salih Mohamed, Mahmut Geldi  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak

Gazze

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayımladığı video mesajında İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli ve yabancı uyruklu esirler hakkında konuştu.

Çeşitli ülkelerden de gelen talepler üzerine ellerindeki bazı yabancı esirleri Gazze'de tutmak istemedikleri için yakında serbest bırakacaklarını aracılara bildirdiklerini söyleyen Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

"Elimizdeki yabancıları önümüzdeki birkaç gün içinde serbest bırakacağımızı arabuluculara ilettik. Bizim onları Gazze'de tutmaya ihtiyacımız yok."

İsrail'in bir askerini kara operasyonuyla kurtardığı yönündeki açıklamasını yalanlayan Ebu Ubeyde, "İsrail'in İzzeddin Kassam'ın tuttuğu bir esire ulaşmasının mümkün olmadığını" bunun, Gazze Şeridi'nde başka grupların ya da şahısların tuttuğu esirlerden biri olabileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, "(Başbakan) Binyamin Netanyahu, eğer bir esiri bir aylık savaştan sonra serbest bırakmakla övünüyor ve kutluyorsa Gazze'deki kalan esirleri bu yöntemle kurtarması 20 yıl sürer." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde elde edeceği yenilgiyle siyasi geleceğini de bitireceğini vurgulayan Ebu Ubeyde, "Bu da işgalci oluşumun sonu için bir başlangıç olacak." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmeye başladığı günden bu yana İsrail'e ait 22 askeri aracı imha ettiklerini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları mensuplarının İsrail güçleriyle çatışmalara girdiğine ve çok sayıda zayiat verdirdiğine dikkati çekti.

İsrail ordusuna karşı savunma eylemlerinin devam ettiği ve bu eylemlerin henüz başlangıç olduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, "Gazze Şeridi'nin düşman için mezar olacağını" söyledi.

Ebu Ubeyde, son günlerde Gazze Şeridi açıklarında ilk defa kullandıkları torpido ile denizdeki bazı hedeflere saldırı düzenlediklerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

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