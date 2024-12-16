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Dünya

Kasırganın vurduğu Fransız kolonisi Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği bildirildi

Chido Kasırgasının vurduğu Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki Fransız kolonisi Mayotte'de, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Kasırganın vurduğu Fransız kolonisi Mayotte'de yüzlerce can kaybı olabileceği bildirildi

Ankara

Chido Kasırgası'nın ardından ev ve iş yerlerinin yıkıldığı Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mayotte Valisi François-Xavier Bieuville, resmi kayıtlarda şu an için 14 olan can kaybı sayısının yüzlerce olabileceğini, hatta bine yaklaşabileceğini açıkladı.

Fransız ana karasından ve komşu koloni Reunion’dan adaya 800’den fazla kurtarma ekibi gönderildi.

Gensoru önergesi ile düşürülen ancak yeni hükümet kurulana kadar görevde kalmayı sürdürecek Michel Barnier hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun, bugün Mayotte’ye ziyaret gerçekleştirmesi ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakanlıklar arası bir kriz masası oluşturması bekleniyor.

14 Aralık'ta Ada'yı vuran saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga, maddi zarara yol açmış, binalar ve derme çatma çok sayıda ev yıkılmıştı.

Ada'daki bazı okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar gören yerler arasında bulunuyor.

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