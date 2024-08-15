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Dünya

Karayipler'i vuran Ernesto Kasırgası, Porto Riko'da çok sayıda haneyi elektriksiz bıraktı

Karayipler'i şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisi altına alan Ernesto Kasırgası, Porto Riko'da yüz binlerce kişiyi etkileyen elektrik kesintilerine neden oldu.

Şilan Turp  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Karayipler'i vuran Ernesto Kasırgası, Porto Riko'da çok sayıda haneyi elektriksiz bıraktı

Ankara

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Karayipler'deki Porto Riko'nun doğusunu vuran Ernesto Kasırgası'nın "kategori 1" şiddetinde olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kuzey yönüne doğru ilerleyen kasırganın şiddetinin artarak "kategori 3"e çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.

Enerji şirketi LUMA Energy, Porto Riko'daki kullanıcılıların neredeyse yarısına denk gelen 600 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Öte yandan, yerel basındaki haberlere göre, Porto Riko'da şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından okullar ve devlet kurumları kapatıldı.

Ernesto Kasırgası'nın Bermuda bölgesinde de etkili olması öngörülürken ABD ana karasına ulaşması beklenmiyor.

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