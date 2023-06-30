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Dünya

Kanada'nın orman yangınlarıyla mücadelesine farklı ülkelerden 1470'in üzerinde itfaiyeci katılıyor

Kanada'da mayıs başından beri etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, dünyanın farklı ülkelerinden 1470'in üzerinde itfaiyeci destek veriyor.

Seyit Aydoğan  | 30.06.2023 - Güncelleme : 30.06.2023
Kanada'nın orman yangınlarıyla mücadelesine farklı ülkelerden 1470'in üzerinde itfaiyeci katılıyor

Toronto

Meksika, Portekiz, Avustralya, Yeni Zelanda, Şili, Kosta Rika, İspanya, Güney Afrika ve ABD'den 1470'in üzerinde itfaiyeci, Kanada'nın orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak için Ontario, Quebec, British Columbia ve Alberta eyaletlerine konuşlandırıldı.

Güney Kore'nin Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkeyi kasıp kavuran yüzlerce orman yangınına karşı mücadele etmek için Kanada'ya 151 itfaiyeci gönderileceği bildirildi.

Güney Kore Büyükelçiliğine göre, "acil durum" itfaiyecilerinden oluşan 151 kişilik ekip, 30 gün boyunca görevde olacak. Güney Koreli ekibin katılımıyla Kanada'daki orman yangınlarında görev alan yabancı itfaiyeci sayısı 1621'e yükselecek.

Aynı ekip Kahramanmaraş merkezli depremler için Türkiye'ye de gelmişti

Kanada'daki orman yangınlarıyla mücadele edecek olan Güney Kore Afet Yardım Ekibi, kurulduğu günden bu yana ikinci kez böyle bir konuşlandırmayla görevlendirildi.

Ekip, ilk yurt dışı görevinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de de yardım ve kurtarma operasyonunda yer almıştı.

Yangınlarda 80 bin kilometrekarelik ormanlık alan kül oldu

Alberta eyaletinde mayıs ayı başında çıkan orman yangınları diğer bölgelere yayıldı. Yangınlar, etkili oldukları bölgelerde önemli hasara neden oluyor ve sağlık riski oluşturuyor. Kanada'daki orman yangınlarında bugüne kadar 80 bin kilometrekarelik ormanlık alan kül oldu.

ABD nüfusunun üçte birinden fazlası "çok sağlıksız" havaya maruz kaldı

Öte yandan ülkedeki yangınlar, ABD'yi de etkilemeye devam ediyor.

Orta batısından doğu kıyısına kadar ABD'de nüfusun üçte birinden fazlası, Kanada'daki orman yangınlarının dumanından kaynaklanan "kötü hava kalitesi" uyarıları altında.

Yangınlardan yükselen dumanlardan ABD'de 120 milyon kişinin etkilendiği, ülke nüfusunun önemli bir kısmının "çok sağlıksız" olarak sınıflandırılan kötü hava kalitesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Dumanlar, çoğunlukla Chicago, Cleveland, Detroit ve Indianapolis metropol bölgelerinde yoğunlaşıyor.

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