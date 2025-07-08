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Dünya

Suriye, Lazkiye kırsalındaki yangınlar için AB'den destek talep etti

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed el-Salih, Avrupa Birliği (AB) ile temasa geçildiğini ve Lazkiye kırsalında devam eden yangınların söndürülmesi için uluslararası destek talep ettiklerini söyledi.

Ahmet Karaahmet  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Suriye, Lazkiye kırsalındaki yangınlar için AB'den destek talep etti Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

Lazkiye

Suriye Haber kanalına konuşan Salih, Lazkiye ilinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangınlara ilişkin açıklamada bulundu.

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Dün geceki şiddetli rüzgarların etkisiyle yangının ilin kuzey kırsalındaki Gasaniye Falak köyüne yayıldığını kaydeden Salih, buradaki yangınların Sivil Savunma ekipleri ve yerel halkın desteğiyle kontrol altına alındığını aktardı.

En büyük önceliklerinin sivilleri korumak olduğunu vurgulayan Salih, devam eden yangınların söndürülmesi için AB yetkilileri ile temasa geçtiklerini ve uluslararası destek talep ettiklerini ilettiklerini bildirdi.

Salih, yangının birden fazla yere yayılmasına rağmen can kaybı yaşanmadığını, 10 Sivil Savunma personelinin yaralandığını, çoğunun da dumandan etkilendiğini belirtti.

Lazkiye'deki orman yangını

Suriye’nin Lazkiye ilinde 6 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor.

Sivil savunma ekipleri Kepir, Murtlu, Ablaklı ile Gebere köylerinde konuşlanarak yangının daha fazla yayılmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangına havadan helikopterlerle müdahale ediliyor. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu yangın bazı köylerde kontrol altına alındı.

Lazkiye’nin kuzey kırsalında yer alan orman ve tarım arazilerinde ise yangın yaklaşık 10 bin hektardan fazla bir alanda sürüyor.

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