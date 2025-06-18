Dolar
39.54
Euro
45.56
Altın
3,378.85
ETH/USDT
2,526.30
BTC/USDT
104,916.00
BIST 100
9,294.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'dan vatandaşlarına Orta Doğu'da bazı bölgelere seyahat etmeme çağrısı

Kanada hükümeti, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların artması üzerine vatandaşlarını Orta Doğu'nun çeşitli bölgelerine seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Nuri Aydın  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Kanada'dan vatandaşlarına Orta Doğu'da bazı bölgelere seyahat etmeme çağrısı

Hamilton

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile İran arasındaki gerilimin yakından izlendiği ancak şuana kadar herhangi bir Kanadalının bu gelişmelerden ölü ya da yaralı olarak etkilenmediği kaydedildi.

Açıklamada, Kanada vatandaşlarına İran, Irak, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze, Suriye, Yemen, Lübnan ve Ürdün dahil bölgedeki ülkelere ve bazı bölgelere seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Artan çatışmalar ve bunun siviller üzerindeki etkisinden endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.

Ayrıca açıklamada, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kaygıların çözümünde diplomatik çabaların desteklendiğini belirtilerek, "Müzakereler, endişelerin giderilmesinde en etkili ve sürdürülebilir yoldur." ifadesini kullanıldı.

Kanada'nın yurt dışındaki Kanadalılar kayıt hizmetine göre Orta Doğu’da 82 binden fazla kayıtlı Kanadalı bulunuyor.

Olası risklere karşı Kanada, 16 Haziran’da Tel Aviv ve Ramallah’taki diplomatik misyonlarında görevli çalışanlar ile 20 aile ferdini geçici olarak güvenli bir üçüncü ülkeye tahliye etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 zanlı yakalandı
Türkiye Deniz Mekansal Planlaması Haritası, IOC-UNESCO nezdinde Türkiye tarafından tescil ettirildi

Benzer haberler

Almanya: İran rejimi müzakere masasına dönmeye hazırsa daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmaz

Almanya: İran rejimi müzakere masasına dönmeye hazırsa daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmaz

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 6. gününde

Kanada'dan vatandaşlarına Orta Doğu'da bazı bölgelere seyahat etmeme çağrısı

İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız

İran lideri Hamaney: Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız
ABD'nin saldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddiası

ABD'nin saldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddiası
Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı

Kanada, ABD'nin karşı çıkması üzerine Ukrayna konusuna ilişkin G7 bildirisini iptal ettiklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet