Kanada'dan Rus petrol, gaz ve kimya sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar
Kanada; Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatını yasakladı.
Washington DC
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklama ile Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.
Söz konusu yaptırımlar kapsamında Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatı yasaklandı.
Joly, açıklamasında, hedef alınan bu sektörlerin Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'sine tekabül ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.