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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada'da iktidardaki Liberal Parti çalışanlarından hükümete "Gazze" protestosu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun başkanı olduğu Liberal Partiden 52 kişi, "Gazze'ye yönelik tutumu" nedeniyle hükümeti protesto etme kararı aldı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Kanada'da iktidardaki Liberal Parti çalışanlarından hükümete "Gazze" protestosu

Ankara

CBC News internet sitesindeki habere göre, 52 parti çalışanı, parti lideri Trudeau'ya hitaben mektup yayımladı.

Parti çalışanları, mektupta "hükümetin Gazze'deki tutumu" nedeniyle partinin ara seçim kampanyasına katılmayacaklarını ifade etti.

"Parti için artık gönül rahatlığıyla kampanya yürütemeyiz." ifadesini kullanan çalışanlar, "İsrail işlediği sayısız savaş suçu ve İsrail Kabinesi üyeleri de soykırımcı söylemleri nedeniyle açıkça kınanana kadar" parti faaliyetlerine katılmayacaklarını bildirdi.

Çalışanlar, ayrıca Kanada'nın Norveç, İspanya ve İrlanda gibi Filistin devletini tanıması çağrısında bulundu.

Hükümetin İsrail'e mevcut silah ihracat izinlerini iptal etmesini isteyen çalışanlar, İsrail'e silah sevkiyatını yasaklayan hükümetin üçüncü ülkeler üzerinden farklı yollarla İsrail'e silah gönderimine son vermesini talep etti.

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