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Dünya

Kanada ve Avustralya'dan UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurması kararına destek

Kanada ve Avustralya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararı desteklediklerini bildirdi.

Irmak Akcan  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Kanada ve Avustralya'dan UAD'nin İsrail'in Refah'a saldırılarını durdurması kararına destek

Ankara

CBC News'un haberine göre, bir basın toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Refah'taki "askeri operasyonların" durdurulması gerektiğini belirtti.

Trudeau, "İsrail'in artık Refah'ta askeri operasyon yapmaması ve var olan askeri operasyonlarda gerilimin tırmanmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

UAD'nin önerilerinin bağlayıcı olduğunu kaydeden Trudeau, "Uluslararası hukukun bir gereği olarak herkesin bu önerilere uymasını bekliyoruz." dedi.

ABC News'un haberine göre ise, Avustralya İklim ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Refah'ı, Gazze'den kaçan insanlar için bir sığınağa benzeterek, "Refah'a saldırılmaması gerektiği konusundaki düşüncemizde son derece açığız." ifadesini kullandı.

Bowen, UAD'nin bağlayıcı kararlarına İsrail de dahil tüm tarafların uyması gerektiğini aktarırken, "UAD'nin kararlarına uyulması gerektiğine ve Refah'ın İsrail tarafından işgal edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." sözlerini dile getirdi.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

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