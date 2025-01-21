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Dünya

Kanada, ürünlerine Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine karşı "çok güçlü" karşılık verecek

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi halinde "çok güçlü" karşılık vereceklerini belirtti.

Salih Okuroğlu  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Kanada, ürünlerine Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi getirmesine karşı "çok güçlü" karşılık verecek

Ankara

Trudeau, Quebec eyaletinde düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ı "yetenekli bir müzakereci" diye nitelendiren Trudeau, "Gümrük vergisi varsa, yanıt vermeye ve Kanada çıkarlarını savunmaya hazırız, ancak bu belirsizlik zamanlarında istikrarlı kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Trudeau, Amerikan ekonomisinin, Trump'ın öngördüğü "patlamayı" yaşaması halinde enerjiye, çeliğe ve kritik madenlere, dolayısıyla da Kanada'nın ABD'ye sattığı ürünlere daha fazla ihtiyacı olacağını söyledi.

Bu kapsamda tüm odak noktalarının Kanada'ya gümrük vergisi uygulanmasını önlemek olduğunu dile getiren Trudeau, "Eğer gümrük vergisi konusunda adım atarlarsa, cevabımız hızlı, ölçülü ama çok güçlü olacak." diye konuştu.

Trump, göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamada, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Trudeau, 6 Ocak'ta Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki Liberal Partinin yeni liderini seçmesinin ardından parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıklamıştı.

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