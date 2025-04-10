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Dünya

Kanada seçimden sonra ABD ile ekonomik ilişkiler ve güvenlik konularında masaya oturacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve güvenliğe ilişkin müzakerelerin, ülkedeki federal seçimlerden sonra başlayacağını bildirdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Irmak Akcan  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Kanada seçimden sonra ABD ile ekonomik ilişkiler ve güvenlik konularında masaya oturacak

Ankara

Carney, X sosyal medya platformu üzerinden, Trump'ın misilleme yapmayan ülkelere yönelik tarifeleri 90 gün duraklatma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın karşılıklı tarifeleri askıya almasını "küresel ekonomi için memnuniyet verici bir erteleme" olarak değerlendiren Carney, federal seçimlerin ardından ekonomik ve güvenlik ilişkilerine dair müzakerelerin başlaması hususunda ABD Başkanı ile mutabık kaldıklarını aktardı.

Başbakan Carney, Trump'ın bazı ülkelerle ikili müzakerelere girişeceğinin sinyalini verdiğini ve bunun, küresel ticaret sisteminin köklü bir şekilde yeniden yapılandırılmasına sebep olacağını belirtti.

Kanada'nın ticaret ortaklarıyla ilişkilerini derinleştirmesi gerektiğinin altını çizen Carney, 28 Nisan'da yapılması planlanan seçimin, ABD ve diğer ülkelerle müzakerelerde "Kanadalılar için kimin en iyi şekilde mücadele edebileceği"yle ilgili olduğunu vurguladı.

Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranlarını duyurmuştu.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını bildiren Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş ve ABD ile Çin birbirlerine misilleme olarak ek tarifeler uygulayacaklarını açıklamıştı.

Trump, 9 Nisan'da Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını bildirmişti.

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