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Dünya

Kanada, Çin'de 4 vatandaşının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idamını "şiddetle" kınadı

Kanada, Çin'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 4 vatandaşını idam etmesini "şiddetle" kınadı.

Nuri Aydın  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Kanada, Çin'de 4 vatandaşının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idamını "şiddetle" kınadı

Toronto

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, basına yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan 4 Kanadalının bu yıl Çin'de idam edildiğini belirtti.

Pekin yönetiminin uyguladığı idam cezalarını "şiddetle kınadığını" vurgulayan Joly, "Ben şahsen aflarını istedim. Hepsi çifte vatandaştı." dedi.

Yurt dışında idam cezasına çarptırılan Kanadalılar için sürekli olarak af talebinde bulunduklarını hatırlatan Joly, idam edilen kişilerin ailelerinin hükümetten kimlik bilgilerinin gizli tutulmasını talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanlığı, 2019'da uyuşturucu kaçakçılığından hakkında idam kararı verilen Kanadalı Robert Schellenberg'in cezasının ise henüz infaz edilmediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla ilgili suçlarla mücadelenin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek, Kanada'yı "hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye ve Çin'in yargı egemenliğine müdahale etmeyi bırakmaya" çağırdı.

Ottawa'daki Çin Büyükelçiliğinin yaptığı yazılı açıklamada ise "Çin, uyuşturucu ile ilgili suçlara her zaman ağır cezalar uygulamıştır ve uyuşturucu sorununa karşı 'sıfır tolerans' tutumunu sürdürmektedir." denildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, konuya ilişkin dün AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in idam cezasını uygulamasını güçlü bir şekilde kınadıklarını belirterek, bunun geri çevrilemez ve insan onuruna aykırı bir uygulama olduğunun altını çizmişti.

MacLeod, "Bu yılın başında bazı Kanada vatandaşlarının Çin'de idam edildiğinin bilgisine sahip olduğumuzu teyit edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'de, her yıl ölüm cezasının uygulandığı tüm ülkelerin toplamından daha fazla kişinin idam edildiği belirtiliyor.

Devlet sırrı olarak saklanan idam sayısının yıllık 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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