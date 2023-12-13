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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Netanyahu’ya "Gazze'de daha fazla insani ara verilmesi" çağrısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, "Gazze'de daha fazla insani ara verilmesi" çağrısı yaptı.

Saadet Firdevs Aparı  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Netanyahu’ya "Gazze'de daha fazla insani ara verilmesi" çağrısı

Ankara

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trudeau, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de devam eden çatışmaları ele alarak sivillerin “hayat kurtaran insani yardımlara güvenli ve engelsiz erişiminin sağlanmasının önemini” vurguladı.

Trudeau, Gazze'de daha fazla insani ara verilmesi çağrısında bulunarak sürdürülebilir bir ateşkese yönelik acil uluslararası çabalara desteğini ifade etti.

İsrail'in Hamas'a karşı uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkının altını çizen Trudeau, kalan tüm esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Trudeau, bunun tek taraflı olamayacağının ve Hamas'ın, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktan vazgeçmesi ve silah bırakması gerektiğinin yanı sıra Gazze'nin gelecekteki yönetiminde hiçbir rol oynayamayacağını belirtti.

Kanada Başbakanı Trudeau, bölgede kalıcı barışın sağlanması için İsrail ve Filistin arasında iki devletli bir çözüme yönelik çabaların yenilenmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

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