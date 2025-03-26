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Dünya

Kanada Başbakanı Carney'e göre, ABD'nin "ticaret savaşı" iki ülkenin halkına da zarar veriyor

Kanada'nın yeni Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleriyle başlattığı "ticaret savaşının" ABD'li ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savundu.

Yasin Yorgancı, Aynur Şeyma Asan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Kanada Başbakanı Carney'e göre, ABD'nin "ticaret savaşı" iki ülkenin halkına da zarar veriyor

Ankara

Carney, Ontario eyaletinin Windsor kentinde, 28 Nisan'daki erken seçimler sebebiyle düzenlediği mitingde ABD'nin tarifeleriyle başlayan "ticaret savaşına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Kanada ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar gerildiğini" kaydeden Carney, "Onun (Trump'ın) ticaret savaşı, Amerikalı tüketicilere ve çalışanlara zarar veriyor, vermeye devam edecek. ABD'de tüketici güveninin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Carney, bu "ticaret savaşının" Kanadalı çalışanlar için de tehdit teşkil ettiğini ifade ederek iki ülke arasındaki değişen ilişkilerin sorumlusunun Kanada olmadığını vurguladı.

Trump'ın Kanada'yı "bölmek" istediğini ileri süren Carney, "(Trump), Bizi bölerek, Amerika'nın Kanada'ya sahip olmasını istiyor. Ancak bu asla olmayacak. Çünkü biz sadece kendimizi değil, birbirimizi de kollarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Carney, Kanada'daki otomotiv sektöründen, Trump'ın tarifelerinden etkilenen çalışanların desteklenmesi amacıyla yaklaşık 1,4 milyar dolarlık (2 milyar Kanada doları) "stratejik fon" oluşturacaklarını söyledi.

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerilimi

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Kanada'yı 51. eyalet yapma isteğini defalarca yineleyen Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Ontario'nun, ABD'ye sağladığı elektriği tamamen kesme planlarının "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

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