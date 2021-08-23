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Dünya

Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğü, bu kapsamda 229 Türk vatandaşının daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildiği kaydedildi.

Aykut Karadağ   | 23.08.2021
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi

Ankara

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

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