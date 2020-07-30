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Dünya

Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.07.2020
Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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