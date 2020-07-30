Japonya'nın Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneydoğusunda Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tori-şima adasında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tokyo
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusundaki İzu takımadalarından ıssız Tori-şima'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerel saatle 09.36'da, 60 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.