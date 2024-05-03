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Dünya

Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe Doğru  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

USGS'ye göre, 5,7 büyüklüğündeki deprem 7,9 kilometre derinlikte kaydedildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) Facebook sayfasında yapılan bilgilendirmede de yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.

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