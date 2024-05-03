Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in Leyte bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Balangiga kentinin 28 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.
USGS'ye göre, 5,7 büyüklüğündeki deprem 7,9 kilometre derinlikte kaydedildi.
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünün (Phivolcs) Facebook sayfasında yapılan bilgilendirmede de yerel saatle 18.16'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan deprem sonrası artçı sarsıntılar yaşandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.