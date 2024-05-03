ABD'de istihdam nisanda beklentilerin altında kaldı
ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.
Washington
ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam nisanda 175 bin kişi arttı.
Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 238 bin kişi artması öngörülüyordu.
Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, ulaştırma ve depolama sektörlerinde arttı.
Tarım dışı istihdama ilişkin şubat ayı verilerinde aşağı, mart ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda şubat ayında kaydedilen artış 270 binden 236 bine düşürülürken, mart ayı için 303 binden 315 bine çıkarıldı.
İşsizlik oranı yükseldi
ABD'de işsizlik oranı, nisan ayında 0,1 puan artışla yüzde 3,9'a çıktı.
Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde mart ayında olduğu gibi yüzde 3,8 olması öngörülüyordu.
Ülkedeki işsiz sayısı, nisanda 63 bin kişi artarak 6 milyon 492 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise değişim göstermeyerek 62,7 oldu.
Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e gerilerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34,75 dolara yükseldi.
Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde martta olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.
İstihdam verileri sonrasında piyasalarda oynaklık arttı
ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutlar canlanırken varlık fiyatlarında oynaklık arttı.
Ülkede bugün açıklanan istihdam raporu, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandığını ortaya koydu.
ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.
Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Analistler, beklenenden zayıf gelen istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair umutları canlandırdığını belirtti.
Tahvil faizleri düştü
ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.
Dolar endeksi söz konusu verilerin ardından yaklaşık yüzde 0,50 azalışla 104,67 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,55 artışla 1,079 seviyesine tırmandı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 baz puan azalışla yüzde 4,49'a gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,78'e indi.
New York borsasında ise Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güne yükselişle başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.