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Dünya

Japonya'nın Okinawa kıyılarını vuran Khanun Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü

Japonya'nın güneyindeki Okinawa vilayetinde etkili olan Khanun Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Irmak Akcan  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Japonya'nın Okinawa kıyılarını vuran Khanun Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü

Ankara

Japan Times'ın haberine göre, Okinawa'da şiddetli rüzgarlar sonucu yıkılan garajın altında kalan 90 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, tayfun nedeniyle 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Okinawa Elektrik Şirketi de tayfunun vilayetteki 210 bin evde elektrik kesintisine yol açtığı bildirdi.

Bölgedeki uçuşlar tayfun sebebiyle iptal edilmişti.

Yetkililer, şiddetli yağışları beraberinde getiren tayfun nedeniyle Okinawa vilayeti sakinlerini çamur kaymaları ve sele karşı uyarırken, vatandaşlara, acil durumlar dışında evlerini terk etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

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