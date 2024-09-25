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Dünya

Japonya'nın İşikava eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Japonya'nın batısında yer alan İşikava eyaletindeki Noto ve Suzu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Şilan Turp  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Japonya'nın İşikava eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Ankara

Japonya'nın devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Noto ve Suzu bölgelerinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, afetlerde 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Çok sayıda kişinin bölgede mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, bu kişilerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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