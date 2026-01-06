Dolar
43.03
Euro
50.53
Altın
4,467.65
ETH/USDT
3,223.90
BTC/USDT
93,808.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Şilan Turp  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Shimane eyaletinin doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasının görülmesine devam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Başkentte kesintiler nedeniyle içme suyu çeşmelerden sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Dünyanın ihtiyaç duyduğu medeniyetler üstü birlik, bütünlük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın batısında 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem
Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Uzmanlara göre, İzlanda'daki depremler, Bardarbunga Yanardağı'nı yeniden faaliyete geçirebilir

Uzmanlara göre, İzlanda'daki depremler, Bardarbunga Yanardağı'nı yeniden faaliyete geçirebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet