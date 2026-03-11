Dolar
44.10
Euro
51.07
Altın
5,172.99
ETH/USDT
2,048.40
BTC/USDT
70,214.00
BIST 100
13,200.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Instagram, Japonya'da intihar içerikleri arayan 13-17 yaşlarındaki çocukların ebeveynlerini uyaracak

Sosyal medya platformu Instagram'ın Japonya şubesi, ülkede intihar, kendine zarar verme ve uyuşturucuyla ilgili "tekrarlı aramalar yapan" 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların, ebeveynlerinin uyarılacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Instagram, Japonya'da intihar içerikleri arayan 13-17 yaşlarındaki çocukların ebeveynlerini uyaracak

Ankara

Ulusal basındaki habere göre, şirketin Japonya'daki şubesi yaptığı açıklamada, 2026 yılında ülke içi kullanıcılara yönelik bir özellik sunulacağını duyurdu.

Yeni getirilecek özellik sayesinde, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlar ile ilgili içerikleri tekrarlı şekilde aradıkları tespit edilen 13-17 yaşlarındaki çocuk kullanıcıların ebeveynleri bilgilendirilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama veya e-posta yoluyla bildirim alacaklar.

Bu tedbirin, Instagram'ı bünyesinde bulunduran Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" iddiasıyla, ABD içinde birden fazla davaya konu olduğu bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Bayramdan sonra İstanbul'da 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması

Benzer haberler

Instagram, Japonya'da intihar içerikleri arayan 13-17 yaşlarındaki çocukların ebeveynlerini uyaracak

Instagram, Japonya'da intihar içerikleri arayan 13-17 yaşlarındaki çocukların ebeveynlerini uyaracak

Japonya'da muhalefetten nükleer santrallerin tam kapasiteyle çalıştırılması çağrısı

Çin'den küresel güç siyasetine karşı eşit ve düzen içinde çok kutuplu dünya çağrısı

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem
Japonya Başbakanı Takaiçi, yeni milletvekillerine "siyasi fonla" hediye dağıtıldığını kabul etti

Japonya Başbakanı Takaiçi, yeni milletvekillerine "siyasi fonla" hediye dağıtıldığını kabul etti
Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek

Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet