Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı
Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı yolculara 3 günlük zorunlu karantina uygulayacak.
Tokyo
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı ülkeye girişlerde uygulanacak yeni yönetmeliğe değindi.
Kato; İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı tüm yolculara Japonya'ya ulaşmalarıyla birlikte 3 günlük zorunlu karantina uygulanacağını açıkladı.
Cuma günü yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Maldivler çıkışlı yolcuların karantina süreleri 6 günden 10 güne çıkarılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.