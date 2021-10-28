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Dünya

Japonya'dan, ASEAN ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonlu iş birliğini güçlendirme sözü

Japonya, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu gerçekleştirebilmek için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile iş birliğinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.10.2021
Japonya'dan, ASEAN ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonlu iş birliğini güçlendirme sözü

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, çevrim içi düzenlenen Japonya-ASEAN zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında bölgesel ilişkilere değindi.

Zirvede Kişida, Çin'in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları durumu ile Tayvan Boğazındaki barış ve istikrarın gidişatına yönelik endişelerini aktardığını kaydetti.

2012-17'deki Dışişleri Bakanlığı döneminde bölgesel blok ile ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba gösterdiğini belirten Kişida, 2023 yılının Japonya-ASEAN dostluğunun 50. yılı olduğunu anımsattı.

Kişida, "Bu kez başbakan olarak, ASEAN ile daha yakın bir iş birliği halinde 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunun hayata geçirilmesi için daha kuvvetli şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Pyongyang'ın tehditkar füze denemeleri, Çin'in bölge sularında artan faaliyetlerine yönelik kaygılarını vurgulayan Kişida, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları sorunun çözülmesine yönelik bölge ülkelerinden destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Kişida, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ASEAN ülkelerine 16 milyon dozdan fazla aşı sağladıklarını, "ASEAN Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED)" merkezine 48 milyon dolar yardımda bulunduklarını kaydetti.

1967'de Bangkok'da kurulan ve şu an Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası iş birliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

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