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Dünya

Japonya'daki heyelanın 10'uncu gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'da 10 kişinin ölümüne sebep olan sel ve heyelanın 10'uncu gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.07.2021
Japonya'daki heyelanın 10'uncu gününde kurtarma çalışmaları sürüyor

Tokyo

Başkent Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami'de, 3 Temmuz'da yaşanan afet nedeniyle en az 130 ev yıkıldı.

Kent yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını, ölü sayısının 10'a çıktığını açıkladı.

Kentte kayıp sayısının 18 olduğu tahmin ediliyor.

Atami'de heyelanın yaşandığı bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan yaklaşık 1700 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

Kyodo'nun haberine göre Şizuoka Valisi Kawakatsu Heita, kayıpların bulunması ve tahliye edilenlerin normal hayata dönmeleri için var güçleriyle çabaladıklarını açıkladı.

Şiddetli yağmur uyarıları sonrası yaklaşık 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya'da şiddetli yağmur uyarıları sonrası güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki kıyı eyaletler için şiddetli yağmur, taşkın ve toprak kayması uyarısında bulundu.

JMA, Kumamoto, Miyazaki, Kagoşima eyaletlerinde heyelan uyarıları yaptı. Uyarıda "Bölge sakinleri heyelan ve nehir taşkınlarına karşı oldukça ihtiyatlı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Uyarı sonrası 3 eyalette toplamda 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Kagoşima'da şiddetli yağmurun neden olduğu heyelan sonrası yol çöktü.

Çökme sonrası 10 aile mahsur kaldı. Kagoşima'da 100 tahliye merkezi oluşturuldu.

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