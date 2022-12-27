Dolar
18.72
Euro
19.91
Altın
1,808.50
ETH/USDT
1,217.20
BTC/USDT
16,824.00
BIST 100
5,501.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.12.2022
Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi

Tokyo

Devlet televizyonu NHK'ye göre, aralık ayı ortasından bu yana ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansı (Shobocho) açıklamasına göre, yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı ise 93'e yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde birçok bölgede kar kalınlığının, mevsim normallerinin 3 kat üstüne çıktığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u minnetle yad ediyorum
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade sürecine ilişkin duruşma 30 Aralık’a ertelendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceğiz
Abant'ta kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Benzer haberler

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 17'ye yükseldi

Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle can kaybı sayısı 14'e yükseldi

Japonya 2024'te deniz tabanından nadir toprak elementleri çıkaracak

Üniversite projesi, bataryalara esneklik ve hızlı şarj özellikleri getirecek

Üniversite projesi, bataryalara esneklik ve hızlı şarj özellikleri getirecek
Tokyo 2020'nin maliyeti 1,7 trilyon yene güncellendi

Tokyo 2020'nin maliyeti 1,7 trilyon yene güncellendi
Japonya'da yoğun kar yağışları nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da yoğun kar yağışları nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet