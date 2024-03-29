Dolar
32.36
Euro
34.98
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,529.90
BTC/USDT
69,869.00
BIST 100
9,151.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.

Ahmet Furkan Mercan  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Tokyo

Kobayashi Pharmaceutical Co. firmasından yapılan açıklamaya göre, kırmızı pirinç mayası içeren "beni-koji" tüketen bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Böylelikle şimdiye kadar takviye diyet gıdası "beni-koji" ile bağlantılı ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ölenlerin cinsiyeti ve yaşı açıklanmadı.

Hayatını kaybedenlerin "ölüm sebeplerinin tespiti" için tetkiklerin sürdüğü duyuruldu.

Üründeki sorunu henüz tespit edemeyen Japon üreticinin, bu soruna "küften türetilen bilinmeyen bir maddenin" yol açabileceğinden şüphelendiği aktarıldı.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, "beni-koji" tüketen toplamda 93 kişinin halihazırda hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

Bakanlık, şimdiye kadar firmanın, ürüne yönelik 12 bine yakın şikayet aldığını açıkladı.

Bakanlığın, merkezi güneydeki Osaka metropolünde yer alan firmaya yönelik soruşturma başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Firmanın 2023 yılında 18,5 ton "beni-koji" içeriği ürettiği ve 16,1 tonunu 50'yi aşkın firmaya sattığı aktarıldı.

1919 yılında kurulan Kobayashi Pharmaceutical Co. ilaç ve farmasötik firmasının, reçetesiz olmak üzere geniş yelpazede sağlık, hijyen ve gıda takviyesi ürünü sattığı biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 1130 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece'de halı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 2 zanlının "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandığını bildirdi

Benzer haberler

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

THY'nin Tokyo'daki gastronomi etkinliğinde Türk mutfağı tanıtıldı

Kuzey Kore, Japonya'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini reddetti

Kuzey Kore, Japonya'nın iki ülke arasında zirve düzenlenmesi talebini reddetti
Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya'da takviye diyet gıdası "beni-koji" tüketen 100'ü aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
Japonya'da hükümet, savunma ekipmanları ihracatı prensiplerini esnetti

Japonya'da hükümet, savunma ekipmanları ihracatı prensiplerini esnetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet