Japonya'da otoyolda 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü
Japonya'nın Gunma eyaletinde 50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.
Kyodo ajansının haberine göre, Gunma eyaletindeki otoyolda buzlanma nedeniyle bir kamyonun başka bir kamyona çarpmasıyla başlayan kazada, çarpmanın ardından yaklaşık 50 aracın dahil olduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle 10 araç alev alırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 10 saat sürdü ve yolun bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 5'i ağır 26 kişi yaralandı.