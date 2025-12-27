Dolar
Gündem

Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzincan'da otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kemal Özdemir, Emin Ferhat Sevilir  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Kemal Özmen/AA

Erzincan

Marmaris'ten Van'a giden L.A. idaresindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, İran plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Erzincan'da otobüsün tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
