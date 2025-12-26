Dolar
42.88
Euro
50.66
Altın
4,528.24
ETH/USDT
2,982.10
BTC/USDT
89,012.00
BIST 100
11,276.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: ABD ile temaslarda diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşme sonuçlarını analiz ettiklerini belirterek, "(ABD ile temaslarda) Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Rusya: ABD ile temaslarda diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriyev'in ABD'li yetkililerle görüştüğünü anımsatan Peskov, Putin'e görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Peskov, "Bu bilgi analiz edildi. Putin'in talimatıyla Rus ve Amerikan yönetimi temsilcileri arasında temas gerçekleşti. Telefon görüşmesinde, Rus tarafını (Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy) Uşakov, Beyaz Sarayı ise birkaç kişi temsil etti. Diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi vermek istemediğini belirterek, "Şu anda bu, müzakere süreci üzerinde olumsuz etki yaratabilir." dedi.

Japonya'nın askeri savunma bütçesini artırma yönündeki kararını değerlendiren Peskov, "Bölgede askeri harcamaların dikkatlice artırılması ve bunun, durumun gerginleşmesine yol açmaması gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in siber casusluk operasyonunda kamu verilerine yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı
Bakan Tunç: (11. Yargı Paketi’ndeki Kovid-19 düzenlemesi) Bazı suçlar istisna tutuldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi
T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

Benzer haberler

Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım uygulayacak

Çin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım uygulayacak

Rusya: ABD ile temaslarda diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı

Rusya: Zaporijya bölgesinde Kosovtsevo yerleşim birimini ele geçirdik

Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi

Nijerya: ABD ile güvenlik işbirliği kapsamında terör hedeflerine hava saldırısı düzenlendi
Asya-Pasifik'te 2025'in bakiyesi çatışma ve krizler, 2026'da da baş ağrıtacak

Asya-Pasifik'te 2025'in bakiyesi çatışma ve krizler, 2026'da da baş ağrıtacak
ABD Başkanı Trump, Epstein ile bağlarını çok önceden kestiğini savundu

ABD Başkanı Trump, Epstein ile bağlarını çok önceden kestiğini savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet