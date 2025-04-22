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Dünya

Japonya'da milletvekilleri, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

Japonya'da iktidar ve muhalefet kanadından onlarca milletvekilli, "geçmiş Japon militarizminin sembolü olarak görülen", tartışmalara ve Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Zeynep Katre Oran  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Japonya'da milletvekilleri, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

Ankara

Kyodo News'ün haberine göre, iktidar ve muhalefet partilerinden 70 milletvekili, 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanan geleneksel ilkbahar festivali kapsamında dua etmek ve adaklarını sunmak üzere, başkent Tokyo'daki Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da dün, 2. Dünya Savaşı'nda savaş suçlarıyla yargılanan bazı Japon askerlerinin de mezarlarının bulunması nedeniyle Çin, Güney Kore ve Japonya arasında sık sık diplomatik krize neden olan tapınağa törensel adakta bulunmuştu.

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Güney Kore'den tepki

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İşiba'nın tapınağa adak göndermesinden dolayı derin hayal kırıklığı ve üzüntü duyulduğu belirtildi.

Tokyo hükümetinin, "geçmişteki saldırganlığını güzelleştiren" eylemlerden kaçınması gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun, iki ülke arasında güvene dayalı ilişkiler inşa etmek için önemli olduğuna dikkat çekildi.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla ziyaret ediliyor.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo gitmişti.

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