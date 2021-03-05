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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.03.2021
Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı

Tokyo

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait Japonya genelinde vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.



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