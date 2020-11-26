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Dünya

Japonya'da Kovid-19 vaka artış hızı önlenemezse yeni yıl öncesi OHAL gelebilir

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış hızının önlenmemesi halinde yeni yıl öncesi olağan üstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlüğe girebileceği kaydedildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 26.11.2020
Japonya'da Kovid-19 vaka artış hızı önlenemezse yeni yıl öncesi OHAL gelebilir

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kabinenin Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, yeni yıl tatilinden önce yoğun seyahat trafiğine karşı gerekli önlemlerin derhal alınmasını söyledi.

Salgın yayılım hızının durdurulması gerektiğine dikkati çeken Nişimura, tatili öncesinde salgının yayılım hızının önlenememesi halinde OHAL uygulamasının beklenebileceğini belirtti.

Aralık ayının son haftasına dek kritik sürece girildiğini dile getiren Nişimura, “Gelecek 3 hafta kritik, belki de en önemli 3 hafta. Salgının yayılmasını durdurup durdurmayacağımızı ortaya koyacak. Süreç ilerlerse OHAL gündeme gelebilir." dedi.

Tokyo'da restoran ve barlara saat kısıtlaması

Tokyo Valisi Koike Yuriko, Kovid-19 vakalarının başkentte yeniden artış trendi göstermesinin ardından kısa dönem tedbirler uygulanacağını söyledi.

Vali Koike, başkent metropolünde Kovid-19 vakaları ile virüs sebebiyle yoğun bakım ünitelerinde yatan ağır hasta sayısının ciddi seviyede arttığını kaydetti.

Koike, "Oran hızlıca yükseliyor. Ağır hasta oranının artışını önlemek ve sağlık sisteminin çöküşünü önlemek katı tedbirler uygulamak durumundayız." dedi.

Önceliğin insan hayatını korumayı ve sağlık tesislerinin kapasitelerine ulaşmalarının önüne geçmeyi amaçladığını belirten Koike, başkent halkına gerek görülmedikçe dışarı çıkmamaları, çıktıkları takdirde antivirüs önlemlerini almaları tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler kapsamında Tokyo Metropol Valiliği, hafta sonundan itibaren 23 idari bölgede 20 gün süreyle restoran, bar ve karaoke salonlarının en geç 22.00'de kapatılmasını istedi.

Talebe karşılık veren işletmeler 400 bin yen (3 bin 800 dolar) yardım ödeneği alacak. Valiliğin bu talebi, nisandan beri Tokyo’daki işletmelere yönelik 3. erken kapanma talebi olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Osaka ile Hokkaido’daki Sapporo kentleri, ülke geneli iç turizmi teşvik açısından sürdürülen "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" kampanyasından geçici olarak çıkarıldı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke geneline yaygınlaştırılan olağan üstü hal (OHAL), kademeli olarak mayıs sona ermeden kaldırılmıştı.

Ülke geneli Kovid-19 vaka sayısı 138 bin 499'a, ölü sayısı 2 bin 49'a yükseldi. Vakalar Tokyo'da 38 bin 598'e, Osaka'da 18 bin 458'e, Kanagawa'da 11 bin 639'a, Aiçi'de 9 bin 213'e, Saitama'da 7 bin 839'a, Hokkaido'da 7 bin 766'ya, Çiba'da 6 bin 547'ye çıktı.


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