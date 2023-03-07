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Dünya

Japonya'da gözlem uydusu taşıyan H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi

Japonya'da fırlatılan ve gözlem uydusu taşıyan yeni tip H3 roketi, ikinci motorun devreye girmemesi nedeniyle infilak ettirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Japonya'da gözlem uydusu taşıyan H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi

Tokyo

Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) açıklamasına göre, Başkentin 1000 kilometre güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden yerel saatle 10.37'de fırlatılan H3 roketinin ikinci safha motoru, kalkıştan 8 dakika sonra ateşlenemedi.

Buna göre yerel saatle 10.50 sularında H3 rokete, infilak ettirilme talimatı verildi.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Tekonolji Bakanı (MEXT) Nagaoka Keiko, duruma yönelik kamuoyundan özür diledi.

"Halk ve ilgili tarafların umutlarını karşılayamadıklarını" belirten Nagaoka, MEXT ve JAXA'nın probleme yol açan sebeplerinin ivedilikle tespit edileceğini söyledi.

Roket yükünde, füze erken uyarı sistemi içeren Japonya Savunma Bakanlığına ait İleri Arazi Gözlem Uydusu-3 yer alıyordu.

Mıtsubishi Heavy Industries (MHI) ile JAXA üretimi 63 metre uzunluğunda ve 5,2 metre enindeki roket, H2A roketinin halefi olarak biliniyor.

H3 roketiyle, H2A roketinin taşıyacağı yük kapasitesinin 1,3 kat artırılması ve fırlatılma maliyetinin yarıya indirilmesi hedefleniyordu.

MHI ve JAXA'nın 9 yıl önce başlattığı bilinen H3 roketi projesinin yaklaşık 200 milyar yene (1,5 milyar dolar) mal olduğu tahmin ediliyor.

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