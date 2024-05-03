Dolar
32.41
Euro
34.81
Altın
2,304.39
ETH/USDT
2,990.00
BTC/USDT
59,508.00
BIST 100
10,208.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. - VTR
logo
Dünya, Yapay zeka

Japonya, üretken yapay zeka kullanımının küresel çapta düzenlenmesinde öncülüğe hazır

Japonya Başbakanı Kişida, ülkesinin, üretken yapay zekanın uygun şekilde kullanılmasına yönelik küresel çapta düzenlemelere öncülük etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Japonya, üretken yapay zeka kullanımının küresel çapta düzenlenmesinde öncülüğe hazır

Tokyo/Paris

Fransa'yı ziyaret eden Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesinin Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütüne (OECD) katılımının 60. yıl dönümü dolayısıyla başkanlığını üstlendiği OECD Bakanlar Konseyi toplantısında konuştu.

OECD'nin dijital alanda "en güçlü avantaja" sahip olduğunu belirten Kişida, örgüt kapsamında güvenilir yapay zekanın hayata geçirilmesi konusunda işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Üretken yapay zekanın "dünyayı daha da zenginleştirecek hayati bir potansiyele" sahip olduğunu kaydeden Kişida, "Ancak yapay zekanın dezenformasyon riski gibi karanlık tarafıyla da yüzleşmeliyiz." dedi.

Kişida, "Yapay zekanın getirdiği evrensel fırsatları ve riskleri ele almak için ortak bir amaç etrafında birleşmiş uluslar olarak işbirliği yapalım ve güvenilir yapay zekaya ulaşmak için çalışalım." diye konuştu.

2023 Dönem Başkanı olarak Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesine değinen Kişida, burada başlattığı "yapay zeka" inisiyatifi sayesinde "güvenilir yapay zeka" için davranış kuralları ve ilkeleri belirleme hedefini yineledi.

Japon Başbakan, benzer düşüncedeki ülkelerle işbirliği halinde, üretken yapay zekanın uygun şekilde kullanılmasına yönelik küresel çapta düzenlemelere liderlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

OECD ile Asya bölgesi arasında "köprü görevi"

Örgüt marjında kurulan "Karbon Azaltma Yaklaşımları Kapsayıcı Forumu'nun (IFCMA)" önemini vurgulayan Kişida, "İklim krizi, tüm insanlığın ertelenemeyecek sorunu" diyerek, bu alanlarda OECD üyeleriyle koordinasyon sözü verdi.

Uluslararası ticarette "kurala dayalı düzen" vurgusu yapan Kişida, "Merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yer aldığı özgür ve adil bir ekonomik düzen için birlikte çalışmaya hazır olduklarını" bildirdi.

Ekonomik baskı ve piyasa dışı politika ve uygulamalarla mücadeleye değinen Kişida, "Tedarik zinciri esnekliğini artırmak dahil ekonomik güvenliği sağlamak için işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'dan ülkelerin katılımlarıyla OECD üye sayısının artırılmasını hedeflediklerini bildiren Kişida, ülkesinin, OECD ile Asya bölgesi arasında "köprü görevi" göreceğini söyledi.

Japonya, G7 2023 Dönem Başkanı olarak geçen yıl Hiroşima'daki Liderler Zirvesi'nde başlattığı "Hiroşima Yapay Zeka Süreci" ile üretken yapay zekanın kullanılmasına ilişkin ilkelerinin belirlenmesine öncülük etmek istediğini duyurmuştu.

Kişida, Fransa ziyareti kapsamında, Fransa Başbakanı Gabriel Attal, OECD Genel Sekreter Mathias Cormann, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın
Fransa Ulusal Meclisi kararının kınamasına dair karar Resmi Gazete'de
Edirne'de sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Japonya, üretken yapay zeka kullanımının küresel çapta düzenlenmesinde öncülüğe hazır

Japonya, üretken yapay zeka kullanımının küresel çapta düzenlenmesinde öncülüğe hazır

Biden, Japonya ve Hindistan'ı "yabancı düşmanı" ülkeler olarak tanımladı

Bakan Bolat, dış ticaretteki korumacı anlayışın refahı azalttığını belirtti

Carla Bruni, eşi Sarkozy'nin yolsuzluk davasında şüpheli olarak ifade verdi

Carla Bruni, eşi Sarkozy'nin yolsuzluk davasında şüpheli olarak ifade verdi
Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya askeri birlik gönderme ihtimali olduğunu tekrarladı
Japonya'da ocaktaki depremler sonrası 5 bine yakın kişi hala tahliye merkezinde

Japonya'da ocaktaki depremler sonrası 5 bine yakın kişi hala tahliye merkezinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet