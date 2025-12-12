Dolar
42.70
Euro
50.11
Altın
4,334.46
ETH/USDT
3,243.10
BTC/USDT
92,239.00
BIST 100
11,294.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Nippon Steel gelecek 5 yılda yaklaşık 6 trilyon yenlik küresel yatırım hedefliyor

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corp gelecek 5 yıl içinde küresel bazda yaklaşık 6 trilyon yenlik (39 milyar dolar) yatırım hedeflediğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Nippon Steel gelecek 5 yılda yaklaşık 6 trilyon yenlik küresel yatırım hedefliyor

Ankara

Firma açıklamasına göre Nippon Steel, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için ülke içi ve deniz aşırı yatırımlarını genişletmeyi hedefliyor.

Buna göre firma, bu yıl satın aldığı United States Steel Corp'un (US Steel) tesislerinin modernizasyonu dahil çeşitli alanlarda küresel bazda 5 yıl içinde yaklaşık 6 trilyon yen tutarında yatırım yapacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni yatırım planı kapsamında demir ve çeliğe yönelik azalan yurt içi talebe karşı yüksek fırınların modernizasyonu ve bazı iş operasyonlarının düzene sokulması hedefleniyor.

Açıklamada başkent Tokyo'da düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Nippon Steel Başkanı İmai Tadaşi, "Entegre üretimi güçlendirecek yatırımlar yoluyla yönetim kaynaklarımızı yoğunlaştıracağız." ifadesini kullandı.

Stratejik hedef "100 milyon tonluk" küresel üretim

Bu arada Japon üretici, ABD yönetiminin onayının ardından Haziran 2025'te US Steel firmasını satın almış ve 2028'e kadar bu firmaya yaklaşık 11 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmişti.

Taahhütlerin "sıfırdan projeye" yapılacak ilk yatırımları da kapsayacağı ve iki firmanın "sınıfının en iyi teknoloji ve üretim kabiliyetlerine sahip dünya lideri" çelik üreticisi olacağı bildirilmişti.

Nippon Steel, ortaklıkla, yıllık ham çelik üretim kapasitesini 86 milyon tona ulaştırmayı ve stratejik "100 milyon tonluk küresel ham çelik üretim kapasitesi" hedefine yaklaşmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
Kırmızı bültenle aranan kişi Ordu'da tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar için adli kontrol tedbiri
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas: 2025, AB ve Türkiye ilişkileri için çok güçlü bir yıl oldu
Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı

Benzer haberler

Nippon Steel gelecek 5 yılda yaklaşık 6 trilyon yenlik küresel yatırım hedefliyor

Nippon Steel gelecek 5 yılda yaklaşık 6 trilyon yenlik küresel yatırım hedefliyor

Japonya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Hind Rajab Foundation tatile çıkan İsrail askerlerini açık istihbarat yoluyla yargıya taşıyor

Abe suikastıyla gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya'daki başkanı Tanaka istifa etti

Abe suikastıyla gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya'daki başkanı Tanaka istifa etti
Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor

Japonya, karmaşıklaşan güvenlik ortamına karşı ulusal istihbarat entegrasyonunu hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet