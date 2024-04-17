Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Cidde limanını ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada'nın, Suudi Arabistan'ın Cidde limanını ziyaret ettiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
TCG KINALIADA, “Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisinin 100’üncü Yıl Dönümü” ve “ERTUĞRUL Fırkateyninin Japonya Seyrinin 134’üncü Yıl Dönümü” dolayısıyla icra ettiği görev kapsamında, 13-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan Limanı’nı ziyaret etti.… pic.twitter.com/YIBAYoSrEZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2024
"TCG Kınalıada, 'Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü' ve 'Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü' dolayısıyla icra ettiği görev kapsamında, 13-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan limanını ziyaret etti. Liman ziyareti kapsamında, Riyad Büyükelçimiz Emrullah İşler ve TCG Kınalıada personeli ev sahipliğinde gemide resepsiyon verildi."
Paylaşımda, ziyaret ve resepsiyona ilişkin fotoğraflar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.