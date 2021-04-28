Euro
9.94
Dolar
8.23
BIST 100
1,392.00
Altın
1,769.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya Parlamentosu, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını onayladı

Japonya Parlamentosu, Asya Pasifik'teki 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını kabul etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.04.2021
Japonya Parlamentosu, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını onayladı

Tokyo

Japonya Parlamentosu Üst Kanadı Danışman Meclisi (Sangiin), ülkenin "dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması" olarak bilinen RCEP anlaşmasına katılımını onayladı.

Kamu yayıncısı NHK, hükümetin, anlaşmanın sağlayacağı ihracat, yatırım ve tüketim fırsatlarıyla ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 2,7 yükselmesini beklediğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre RCEP, Japonya'nın, hem "en büyük ticari ortağı" Çin hem de "en büyük üçüncü ticari ortağı" Güney Kore ile birlikte yer aldığı ilk ticaret anlaşması olacak.

Mal ticaretine yönelik gümrük tarifelerini büyük oranda düşürmesi beklenen RCEP'in dünya nüfusu ve ticaretinin yüzde 30'unu kapsayacak bir serbest bölge oluşturması planlanıyor.

Pasifik'te Çin, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke Kasım 2020'de RCEP mutabakatına varmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek
Kovid-19 vaka sayıları yüksek ülkelerden Gazze'ye gelenlere zorunlu karantina uygulanacak
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 86 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Japonya Parlamentosu, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını onayladı

Japonya Parlamentosu, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını onayladı

Japonya, Kovid-19 aşılarının soğuk zincir ağı için 31 ülkeye 39 milyon dolar hibe edecek

Japonya ve Hindistan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu için yakın iş birliği yapacak

Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak tatbikat planlıyor

Çin'in Pasifik'teki faaliyetlerine karşı Japonya, ABD ve Fransa ortak tatbikat planlıyor
Organizasyon Komitesi, turnuvaya 3 ay kala Tokyo'da başlayan OHAL'e rağmen olimpiyatlarda kararlı

Organizasyon Komitesi, turnuvaya 3 ay kala Tokyo'da başlayan OHAL'e rağmen olimpiyatlarda kararlı
Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu

Japonya'nın güneybatısındaki Sakurajima Yanardağı'nda patlama oldu