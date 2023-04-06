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Dünya

Japonya ortak değerleri paylaştığı ülkelerin ordularına savunma teçhizatı sağlayacak

Japonya, hukukun üstünlüğü gibi aynı değerleri paylaşan "aynı fikirdeki ülkelerin" ordularına savunma teçhizatı tedarik edeceğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Japonya ortak değerleri paylaştığı ülkelerin ordularına savunma teçhizatı sağlayacak

Tokyo

Aralık 2022'de Başbakan Kişida Fumio hükümetince güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesi oluşturuldu.

Yeni çerçeveyle Japon hükümeti, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri paylaşan "aynı fikirdeki ülkelerin" ordularına savunma ekipmanları sağlayacak.

OSA yoluyla, Japonya, gayrı askeri amaçlarla sınırlandırılan resmi kalkınma yardımı (ODA) kapsamı dışındaki alanlarda gelişen ülkeleri destekleyecek.

Yeni çerçeve, deniz ve hava gözetleme, afet müdahale ve insani yardım faaliyetleri ile Birleşmiş Milletler Barışı Koruma operasyonlarına desteği de içeriyor.

"Arzu edilen güvenlik ortamı"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "OSA, Japonya için arzu edilen güvenlik ortamı oluşturulmasında işbirliklerini derinleştirecek" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet, resmi güvenlik yardımı çerçevesinin finansmanına, nisan ayı itibarıyla başlayan 2023 mali yılı bütçesinde 2 milyar yen (15 milyon dolar) ayırdı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya'nın, OSA yoluyla, ortak değerleri paylaşan ülkelerin ordularının savunma kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.



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