Japonya İmparatoru Naruhito'dan 'Kovid-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil' mesajı
Japonya İmparatoru Naruhito, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin "kolay olmadığını" söyledi.
Tokyo
Tokyo'da bulunan İmparatorluk Sarayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ı kabul eden Naruhito, Kovid-19 önlemlerine vurgu yaptı.
IOC'nin çabalarına "saygı duyduğunu" kaydeden Naruhito, "Tam kapsamlı anti-virüs tedbirlerini tatbik ederken turnuvayı organize edebilmek kolay değil." dedi.
Bach da turnuva kapsamında Japon halkının sağlığının korunması için maksimum çaba gösterileceği sözünü verdi.
Kovid-19'a karşı olağanüstü halin uygulandığı başkentteki Ulusal Stadyum'da düzenlenecek açılış törenine Naruhito'nun şeref konuğu olarak katılması bekleniyor.
Salgın tedbirleri kapsamında Japonya içinden ve dışından seyirci alınmayacak turnuva, 8 Ağustos'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.