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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Japonya, Gazze'ye yardımların girebilmesi için İsrail'e "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı

Japonya, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi amacıyla İsrail'e, "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Japonya, Gazze'ye yardımların girebilmesi için İsrail'e "saldırılara ara vermesi" çağrısı yaptı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Tokyo

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Kamikawa Yoko, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düzenlediği ziyarette, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi.

Bakan Kamikawa, 40 dakika süren görüşmede, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girebilmesi için İsrail'den "saldırılarına ara vermesini" istedi.

Söz konusu krizde, tarafların uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Kamikawa, rehinelerin derhal salıverilmesi çağrısı yaptı.

Kamikawa, Batı Şeria'daki Ramallah kentinde, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinde ise Japonya'nın, Gazze Şeridi'ne 65 milyon dolarlık insani yardım göndereceğini bildirdi.

Görüşmede Japon Bakan, ülkesinin, İsrail-Filistin krizinde, "iki devleti çözüm kararlılığının değişmediğini" vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, el-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 56 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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