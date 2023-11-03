İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Gazze/Kudüs
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.
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AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşandı.
İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.
Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu https://t.co/fL6EKaXZYR pic.twitter.com/wfcyfU3Wvq— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2023
Refah Sınır Kapısı'na yaralı taşıyan ambulanslar vuruldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.
İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." dedi.
İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.
Netanyahu, Gazze'deki esirler bırakılmadan ateşkesi reddettiklerini açıkladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından tek başına basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin geçici insani ateşkes teklifini zikretmeden "tüm güçleriyle devam edeceklerini" vurgulayan Netanyahu, şunları söyledi:
"İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz."
Nasrallah'tan "Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla yetinmeyeceğiz" vurgusu
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan ile İsrail sınırında şu ana kadar yaşananlarla (çatışmalarla) yetinmeyeceklerini söyledi.
Hizbullah lideri Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu.
Gazze Şeridi'nden başlatılan "Aksa Tufanı"nın birden fazla cepheye ve birden fazla alana yayıldığını kaydeden Nasrallah, "Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin modern tarihte eşi benzeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla insan 20 yıldır boğucu bir kuşatma altında kimse bir şey yapmıyor." dedi.
İsrail ordusu, Tel el-Heva bölgesi ile Filistin Kızılay'ına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine şiddetli saldırılar düzenledi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 3, 2023
Hastaneye sığınan Gazzeliler bombardıman nedeniyle kırılan camlardan yaralandı https://t.co/fL6EKaXZYR pic.twitter.com/PbVoFz0s50
Direniş hareketlerinin kararlarının kendi liderleri tarafından verildiğini, İran'ın bunu benimseyip desteklediğini aktaran Nasrallah, "Aksa Tufanı operasyonu yüzde 100 Filistinlilerin kararı. İran, bölgedeki direniş hareketleri üzerinde herhangi bir vesayet uygulamamaktadır." diye konuştu.
Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Aksa Tufanı saldırılarının, İsrail'de siyasi, askeri ve manevi bir sarsıntı oluşturduğunu vurgulayan Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerek." şeklinde konuştu.
Gazze'deki savaşın sorumlusunun ABD olduğuna dikkati çeken Hizbullah lideri, ateşkesi engelleyen tarafın da ABD olduğunu savundu.
Aksa Tufanı saldırılarının ilk gününden itibaren ABD filolarının kendilerini bombalayacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu aktaran Nasrallah, "Sizin Akdeniz'deki filolarınız bizi korkutmadı korkutmayacak." dedi.
Hizbullah'ın İsrail ordusundaki lojistik güçlerin üçte birini sınıra çekmeyi başardığını iddia eden Nasrallah, Lübnan'dan yapılan saldırılar nedeniyle sınırdaki 43 Yahudi yerleşim biriminin boşaltıldığını kaydetti.
Nasrallah, konuşmasının sonunda "Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza ve tüm mazlum halklara sabrın zaferle sonuçlanacağını söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler: Medyayı hedef almak savaş suçudur
Sınır Tanımayan Gazeteciler, "İsrail'in (Gazze'de) basına yönelik devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Medyayı hedef almak savaş suçudur." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.