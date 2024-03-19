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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko: UNRWA fonlarını askıya alma kararını gözden geçiriyoruz

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, UNRWA'ya verilen fonları askıya alma kararını gözden geçirdiklerini, ajansa yönelik iddialara ilişkin raporun açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Şerife Çetin  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Japonya Dışişleri Bakanı Yoko: UNRWA fonlarını askıya alma kararını gözden geçiriyoruz

New York

Yoko, BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını kınadıklarını anımsatan Yoko, Gazze'deki durumdan ciddi endişe duyduklarını dile getirdi.

Yoko, insani yardım sağlanması için durumun daha elverişli hale gelmesini istediklerini kaydederek, aynı zamanda esirlerin serbest bırakılması ve insani ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

Japonya'nın ilgili ülkelerle irtibatını sürdüreceğini aktaran Yoko, aynı zamanda diplomatik çabalarının da devam edeceğini ifade etti.

Yoko, UNRWA'ya yönelik fonların tekrar başlatılmasına ilişkin ise, bu konuda BM ve gerekli ülkelerle irtibatın sürdüğünü bildirdi.

UNRWA personeline yönelik iddiaların soruşturulduğunu, yakın zamanda bir raporun açıklanmasının beklendiğini ifade eden Yoko, Japonya'nın, fonlarını geçici bir süreliğine askıya aldığını ve süreci aciliyetle gözden geçirdiğini duyurdu.

Yoko, diğer taraftan Japonya'nın farklı kanallarla Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalıştığını aktararak, 32 milyon dolarlık insani yardımın, Gazze'ye girmek için yardım tırlarında beklediğini bildirdi.

AB, İsveç, Kanada ve Avustralya'nın tekrar UNRWA'ya fon sağlamaya başlamasıyla ilgili ise Yoko, her ülkenin farklı durumu olduğunu kaydetti.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

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