İsrail'in Gazze'de 19 bin çocuğu öldürdüğünü söyleyen milletvekili Knesset kürsüsünden uzaklaştırıldı
İsrail Meclisi'ndeki Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 19 binden fazla çocuğu öldürdüğünü söylemesi üzerine kürsüden uzaklaştırıldı.
Ankara
Avde, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde (Knesset) yapılan oturumda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.
Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan milletvekillerine seslenen Avde, "19 bin çocuğu ve 53 bin insanı öldürdüğünüz, tüm üniversiteleri ve hastaneleri yok ettiğiniz bir buçuk yıllık savaştan sonra, siyasi bir çözüm olmadığını hissediyorsunuz. Bu yüzden kaybediyorsunuz. Siyasi bir çözüm yok, sadece sivillere ve masumlara karşı bir savaş." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Avde'nin bu konuşması üzerine koalisyon hükümetinde yer alan partilerin bazı milletvekilleri kürsüye yürümeye çalıştı.
İsrail'in Gazze'de 19 bin çocuğu öldürdüğünü söyleyen Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, Knesset kürsüsünden uzaklaştırıldı https://t.co/8llkC9vnfy pic.twitter.com/hkQMgbL5pM— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 21, 2025
Bu sırada meclis görevlileri konuşmasını yarıda keserek Avde'yi, kürsüden uzaklaştırdı.
İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan da İsrail ordusunun Gazze'de çocukları "hobi için" öldürdüğünü söylemişti.
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert de BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde şu anda yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" belirtmişti.